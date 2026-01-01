Anwälte im Einsatz
Folge 70: Das ist Betrug!
45 Min.Ab 12
Seit zwei Jahren wartet Teresas nierenkranker Mann Alexander auf eine Organspende. Doch als die ersehnte Transplantation endlich bevorsteht, wird die neue Niere plötzlich einem anderen Patienten eingesetzt. Ein absoluter Schock für das Paar, schließlich geht es bei Alexander um Leben und Tod! Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz versucht den Grund für die kurzfristige Absage der OP zu ergründen und macht dabei eine schockierende Entdeckung!
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1