Anwälte im Einsatz

Schnaps, das war sein letztes Wort!

SAT.1Staffel 4Folge 85
45 Min.Ab 12

Schnapshersteller Günther Habicht lebt rund um die Uhr für sein Geschäft. Als die Firma um 30.000 Euro erpresst werden soll, fürchtet er um sein Lebenswerk! Doch das ist nur der Auftakt zu einer ganzen Serie von Anschlägen. Wer will dem Familienunternehmen schaden? Verzweifelt sucht Günther Hilfe bei Rechtsanwalt Bernd Römer.

SAT.1
