Anwälte im Einsatz
Folge 86: Beim Leben unserer Tochter
46 Min.Ab 12
Die 18-jährige Hannah ist fest entschlossen, ihrer schwer nierenkranken kleineren Schwester eine Niere zu spenden. Aber der Psychologe der Lebendspendekommission ist gegen Hannahs Spende. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz die Operation für die lebenswichtige Nierenspende durchsetzen?
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1