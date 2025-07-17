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Anwälte im Einsatz

Warum glaubt mir niemand

SAT.1Staffel 4Folge 88vom 17.07.2025
Warum glaubt mir niemand

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Anwälte im Einsatz

Folge 88: Warum glaubt mir niemand

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Als Mila von der Schule kommt, bietet sich ihr ein Bild des Grauens: Ihre Mutter Simone liegt tot im Keller und ihr Vater Matthias kniet bewaffnet über ihr. Er wird als Tatverdächtiger verhaftet und hat wahnsinnige Angst, für einen Mord büßen zu müssen, den er gar nicht begangen hat. Da taucht ein Foto eines Mannes auf, der angeblich Simones Liebhaber war. Ist er der Mörder? Anwältin Eileen Minner begibt sich auf die Suche nach dem Unbekannten ...

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