Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die verschwundene Braut

SAT.1Staffel 4Folge 92
Die verschwundene Braut

Die verschwundene BrautJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 92: Die verschwundene Braut

45 Min.Ab 12

Für Florian Kampe ist heute der schwärzeste Tag seines Lebens: Seine große Liebe Luisa heiratet einen anderen Mann. Doch dann verschwindet die 32-Jährige plötzlich spurlos und Florian gerät unter Tatverdacht. Kann er mit Hilfe von Rechtsanwältin Ulrike Tasic herausfinden, was passiert ist?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 4 Staffeln und Folgen