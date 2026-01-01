Anwälte im Einsatz
Folge 92: Die verschwundene Braut
45 Min.Ab 12
Für Florian Kampe ist heute der schwärzeste Tag seines Lebens: Seine große Liebe Luisa heiratet einen anderen Mann. Doch dann verschwindet die 32-Jährige plötzlich spurlos und Florian gerät unter Tatverdacht. Kann er mit Hilfe von Rechtsanwältin Ulrike Tasic herausfinden, was passiert ist?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1