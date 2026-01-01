Anwälte im Einsatz
Folge 94: Warum gerade mein Sohn?
45 Min.Ab 12
Als René Reimann bei einem illegalen Straßenrennen tödlich verunglückt, ist sich die Familie sicher: Dafür kann nur seine Clique verantwortlich sein! Doch dann nimmt sich ein Racheengel einen nach dem anderen vor und Vater Ingo gerät unter Tatverdacht. Gelingt es Rechtsanwalt Ralf Vogel der Selbstjustiz ein Ende zu setzen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1