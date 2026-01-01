Anwälte im Einsatz
Folge 97: Der helle Wahnsinn
45 Min.Ab 12
Als der 27-jährige Supermarktkassierer Oliver seiner Frau Yvonne ein 30.000 Euro teures Auto schenkt, ist für Yvonne das Maß voll: Die junge Mutter, die jeden Cent zweimal umdrehen muss, wendet sich an Rechtsanwältin Helga Nachtigall, um den Kauf rückgängig zu machen. Kann die junge Familie dem finanziellen Ruin entgehen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1