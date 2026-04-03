Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 1: Space Cowboys
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Allen und Ton sind auf dem Weg zu einer Auktion nach Santa Clarita. Die beiden haben ihren Laden verkauft und freuen sich über die frisch gewonnene Freiheit. Dennoch wollen sie wertvolle Waren mit nach Hause nehmen, doch ein alter Bekannter macht ihnen ihren vermeintlichen Gewinn streitig.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.