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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Ton-geons & Dragons

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 12vom 30.01.2026
Ton-geons & Dragons

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 12: Ton-geons & Dragons

20 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Während sich Ton um das neue Gefährt der "Auction Hunters" kümmert, besucht Allen eine weitere Auktion und trifft dort auf alte Bekannte: Carolyn und CJ. Hinter den Toren verbergen sich LARP-Waffen, eine Schwertsammlung und eine Falknerei-Ausrüstung. Kann Allen sich trotz der zahlungswilligen Konkurrenz eines der Abteile sichern?

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