Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 3: Hook, Line & Printer
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Die "Auction Hunters" wagen sich auf unbekanntes Terrain, um eines von vier wertvollen Lagern zu ersteigern. Während Allen ein unglaubliches Schnäppchen schlägt, will Ton die Preise in die Höhe treiben.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.