Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 11: Tough as Nails
20 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Allen nimmt sich vor, Niederlagen auf Auktionen in Zukunft entspannter zu sehen. Seine neue Einstellung will er seinem Partner Ton auf einer Veranstaltung in Mission Hills, im Norden von Los Angeles, unter Beweis stellen. Doch dort wartet bereits ein alter Bekannter, der die Nerven des Auktionsprofis strapazieren könnte.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.