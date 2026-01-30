Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 13: Wreck-Shaw
20 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Allen und Ton besuchen eine Wochenendauktion und mischen die Runde an unerfahrenen Besuchern dort gehörig auf. Zurecht, denn die beiden haben neben einer Rikscha und einer Abrissbirne auch Sprengzünder in den Lagern entdeckt.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.