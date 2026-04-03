Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 2: Ramped Up
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Zwölf bis obenhin vollgepackte Abteile warten darauf, ersteigert zu werden. Doch Ton klagt über Rückenschmerzen und dann taucht auch noch jede Menge Konkurrenz auf. Können Allen und Ton dennoch wertvolle Waren für sich gewinnen?
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.