Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 18: Haff-Inated
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Tim ist erstmalig ohne seine Tochter auf der Auktion in Valencia, Kalifornien, und treibt knallhart die Preise hoch. Doch Allen lässt sich nicht unterkriegen und lehnt sich für münzbetriebene Karussell-Tiere weit aus dem Fenster.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.