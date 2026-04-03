Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 4: Rock And Roll
19 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
In Whittier, Kalifornien, findet eine Auktion mitsamt einer Autoversteigerung statt - ein gefundenes Fressen für Allen und Ton. Doch auch ihre Konkurrenz ist an den Waren interessiert und treibt die Preise in die Höhe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.