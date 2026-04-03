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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Catch My Drift?

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 20vom 03.04.2026
Catch My Drift?

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 20: Catch My Drift?

19 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Auf eine Empfehlung hin reisen Allen und Ton nach Norwalk. Doch schon bald wird klar, dass es sich bei der Veranstaltung um keinen Geheimtipp handelt, denn hier tummelt sich die gefürchtete Konkurrenz. Die "Auktion Hunters" haben ein Abteil ins Auge gefasst, in dem sich ein Rennwagen befindet.

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