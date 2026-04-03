Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 9: Louisiana Purchase
19 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
In Louisiana wartet eine Schiffscontainer- und Bootsauktion auf die "Auction Hunters". Verlorene Transportkisten beinhalten oft wertvolle Ware, auf die es leider nicht nur Allen und Ton abgesehen haben. Können sich die beiden Auktionsprofis gegen die Konkurrenz durchsetzen?
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.