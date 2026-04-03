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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Betsy's Last Stand

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 03.04.2026
Betsy's Last Stand

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 5: Betsy's Last Stand

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Ton hat Allens geliebten Lieferwagen geschrottet. Um das Auto wieder fahrtüchtig zu machen, brauchen die "Auction Hunters" schnellstens Geld. Ein Glück, dass bereits die nächste Veranstaltung ansteht, auf der sich die beiden mit ihrer Konkurrenz um ganze Container streiten.

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