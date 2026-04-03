Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 6: Risk & Reward
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Allen und Ton kommen zu spät zur Auktion und ernten dafür den Unmut ihrer Konkurrenz. Kein Wunder, denn die beiden Routiniers schnappen den bereits anwesenden Veranstaltungsbesuchern direkt bei ihrer Ankunft ein beliebtes Lager vor der Nase weg.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.