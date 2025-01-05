Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Verzettelt

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 05.01.2025
Verzettelt

Auf Streife - Berlin

Folge 1: Verzettelt

45 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12

Die Polizei wird zu einem Parkplatz gerufen. Einer Frau wurde mit einem perfiden Trick das Auto gestohlen. Das besonders Schlimme daran: Der Täter ist nun auch im Besitz ihres Wohnungsschlüssels - und zu Hause ist ihre kleine Tochter, ganz allein. - In der Sporthalle einer Schule finden die Beamten einen betrunkenen, nackten Lehrer, der an eine Sprossenwand gefesselt wurde. Hatte er etwa ein erotisches Date mit einer Schülerin?

