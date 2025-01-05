Auf Streife - Berlin
Folge 1: Verzettelt
45 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Die Polizei wird zu einem Parkplatz gerufen. Einer Frau wurde mit einem perfiden Trick das Auto gestohlen. Das besonders Schlimme daran: Der Täter ist nun auch im Besitz ihres Wohnungsschlüssels - und zu Hause ist ihre kleine Tochter, ganz allein. - In der Sporthalle einer Schule finden die Beamten einen betrunkenen, nackten Lehrer, der an eine Sprossenwand gefesselt wurde. Hatte er etwa ein erotisches Date mit einer Schülerin?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1