Auf Streife - Berlin
Folge 4: Brautkleid bleibt Brautkleid
45 Min.Ab 12
In einem Brautmodengeschäft randaliert ein Kunde, der mit seiner Tochter dort ist. Für das bestellte Brautkleid verlangt die Verkäuferin plötzlich das Doppelte des vereinbarten Preises. - Die Polizisten werden in eine Kita gerufen, in der Kinder gefesselt wurden. Dort treffen sie auf eine aufgebrachte Mutter, die die weinenden Kinder schnellstmöglichst befreit hat. Aber wo sind die Erzieher?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
