Auf Streife - Berlin
Folge 13: Der Panikraum
45 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12
Die Polizei wird zu einem "Escape Room" gerufen. Der Spielleiter ist verschwunden und die Teilnehmer sind im Raum eingesperrt, sie rufen verzweifelt durch die verschlossene Tür. - Die Polizisten werden zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen, doch ein besorgter Vater hat lediglich seiner Wut Luft gemacht. Seine Tochter ist seit einem Blind-Date verschwunden, doch es gibt einen Hinweis auf ihren Verbleib.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
