Auf Streife - Berlin
Folge 14: Die Braut, die zu viel traut
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einer standesamtlichen Hochzeit gerufen, auf der plötzlich zwei Bräute stehen. Die zweite Braut wirft dem Bräutigam vor, ihr die Ehe versprochen und den Ring gestohlen zu haben. - Die Polizei kommt zu einem Mehrfamilienhaus. Ein Kind hat auf dem Spielplatz Schokoladeneier gefunden, doch darin sind offenbar Drogen versteckt. - Zwei Männer versuchen ein Auto wegzuschieben. Als die Polizisten die beiden zur Rede stellen, entspinnt sich ein brisanter Fall.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1