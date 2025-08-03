Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Emil ist weg

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 03.08.2025
Emil ist weg

Emil ist wegJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 5: Emil ist weg

45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Die Polizisten werden von einem besorgten Vater gerufen. Er habe kurz an seinem Motorrad geschraubt und nun sei sein Baby spurlos verschwunden! - Die Polizisten werden Zeugen eines Beziehungsstreits in einem Mehrfamilienhaus. Sie können weitere Ausbrüche des gewaltätigen Mannes verhindern. Doch in der Wohnung gibt es noch einiges mehr zu entdecken ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen