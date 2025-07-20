Auf Streife - Berlin
Folge 2: Der Terrornachbar
45 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Die Polizei soll einen Streit zwischen zwei Müttern schlichten. Angeblich hat das Kind der einen das Kind der anderen mit seiner Schleuder verletzt. Der Fall liegt allerdings viel perfider. - Ein Mann attackiert einen anderen brutal auf offener Straße. Ein Passant hält den Angreifer mit Pfefferspray in Schach und ruft die Polizei. Der Angreifer behauptet, dass der andere zuvor seine Kreditkarte geklaut hätte. Doch es tun sich Ungereimtheiten auf.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1