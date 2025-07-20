Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Der Terrornachbar

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 20.07.2025
Der Terrornachbar

Der TerrornachbarJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 2: Der Terrornachbar

45 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12

Die Polizei soll einen Streit zwischen zwei Müttern schlichten. Angeblich hat das Kind der einen das Kind der anderen mit seiner Schleuder verletzt. Der Fall liegt allerdings viel perfider. - Ein Mann attackiert einen anderen brutal auf offener Straße. Ein Passant hält den Angreifer mit Pfefferspray in Schach und ruft die Polizei. Der Angreifer behauptet, dass der andere zuvor seine Kreditkarte geklaut hätte. Doch es tun sich Ungereimtheiten auf.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen