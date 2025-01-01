Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Von Jugendgang zum klauen gezwungen

SAT.1Staffel 3Folge 8
Von Jugendgang zum klauen gezwungen

Von Jugendgang zum klauen gezwungenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 8: Von Jugendgang zum klauen gezwungen

44 Min.Ab 12

Ein Junge wird beim Bargeldklau in einem Geschäft erwischt. Die Mutter versichert überzeugend, dass ihr Sohn so etwas eigentlich nie machen würde. Die Polizisten müssen ermitteln, was ihn doch dazu bewegt hat. Die Polizei wird von einem siebenjährigen Mädchen angerufen. Sie gibt nur an, dass "Karlchen" vermisst wird und legt auf. Die Beamten müssen zunächst herausfinden, um wen es sich bei dem Vermissten handelt - und das bleibt nicht die letzte Überraschung.

