Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Horst - Busters / Wir haben keine Angst vor Gespenstern

SAT.1Staffel 3Folge 11
Horst - Busters / Wir haben keine Angst vor Gespenstern

Horst - Busters / Wir haben keine Angst vor GespensternJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 11: Horst - Busters / Wir haben keine Angst vor Gespenstern

45 Min.Ab 12

Bei einem Einbruch kann der Hauseigentümer den Eindringling mit einem Kärcher niederstrecken, die Polizisten müssen ihn nur noch festnehmen. Jedoch hat weder der Hauseigentümer noch seine Frau die Polizei gerufen. - Wegen eines Überfalls werden die Polizisten zu einem Kiosk gerufen. Die Verkäuferin erzählt: Eine verstört wirkende Frau kam rein und behauptete, in ihrem Auto säße ein Mann, der ihre Tochter bedroht und forderte Geld aus der Kasse.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen