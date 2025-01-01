Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Plakatieren verboten

SAT.1Staffel 3Folge 3
Plakatieren verboten

Plakatieren verbotenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 3: Plakatieren verboten

45 Min.Ab 12

Die Polizei wird wegen eines Einbruchs gerufen, doch außer dem 14-jährigen Sohn fehlt nichts. Die Mutter befürchtet, dass der Nachwuchs-Musiker ausgerissen ist, die Beamten machen sich auf die Suche. - Die Polizisten werden gerufen, weil eine Fußgängerin von einem Grabstein niedergestreckt wurde. Der Stein fiel in einer Kurve von einem zu schnell fahrenden Lieferwagen. - Die Polizisten werden in einen Park gerufen, wo zwei junge Frauen einen Mann überfallen haben sollen.

