Auf Streife - Berlin
Folge 19: Lu - Ich bin dein Vater
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Polizisten eine Frau, die einen Mann attackiert. Dieser hat angeblich ihr Handy mit der Nummer ihres ihr unbekannten, leiblichen Vaters geklaut. Im Park werden die Beamten auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich prügeln. Kaum haben die Polizisten den Streit geschlichtet, werden sie erneut um Hilfe gebeten: Ein kleiner Junge und seine Oma sind verschwunden!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1