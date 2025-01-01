Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Tickender Koffer

SAT.1Staffel 3Folge 10
Tickender Koffer

Tickender KofferJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 10: Tickender Koffer

45 Min.Ab 12

Eine Frau, die Äpfel verkauft, ruft die Polizisten zur Hilfe: Ihre Tageseinnahmen wurden gestohlen. Die Beamten können den Dieb schnappen, müssen sich aber kurze Zeit später einer weiteren Herausforderung stellen. - Der Kinderwagen einer Mutter wurde im Treppenhaus angezündet. Sie vermutet, dass der Vermieter dahinter steckt, weil er die Bewohner schon länger aus dem Haus ekeln will.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen