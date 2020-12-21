Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Aus der Patsche in die Patsche

SAT.1Staffel 3Folge 21vom 21.12.2020
Aus der Patsche in die Patsche

Aus der Patsche in die PatscheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 21: Aus der Patsche in die Patsche

44 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12

Ein Junge ruft die Polizei, weil er seinen kleinen Bruder vermisst. Doch dieser ist nicht das einzige Opfer in diesem kniffligen Fall. - Eine aufgelöste Frau im Brautkleid weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Sie wurde angeblich von Ihrem Bräutigam sitzen gelassen. Doch wo ist er? - Die Polizisten werden zu einem Verletzten gerufen. Es stellt sich heraus, dass mehrere Jugendliche Möbel und Hausrat des Opfers aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen