Auf Streife - Berlin
Folge 25: Schüsse im Wald
44 Min.Ab 12
Die Polizei wird in einen Wald gerufen, weil eine Joggerin angeschossen wurde. Die Spur führt zu zwei Jungs: einer von ihnen hängt an einem Baum in einem Fangnetz. Bei dem anderen wird eine Waffe gefunden. Die Polizei wird von einer Frau alarmiert, weil der Türsteher sie nicht ins Bordell lässt, sie aber ihren 15-jährigen Sohn darin vermutet. Sie glaubt, er will dort seine Jungfräulichkeit verlieren - doch weit gefehlt, die Lage ist viel ernster.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1