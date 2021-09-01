Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 3Folge 28vom 01.09.2021
44 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12

Eine Nachbarin hört verzweifelte Schreie in einem Garten und alarmiert die Polizei. Ein Mann drückt einen Jungen immer wieder mit dem Kopf unter Wasser und behauptet, der Junge habe seine wertvollen Koi-Karpfen aus dem Teich gestohlen. - Eine Mutter war mit ihrer Tochter und ihrer älteren, hilfsbedürftigen Nachbarin einkaufen und wird nun von Wachleuten als angebliche Diebin festgehalten. Doch es gibt eine überraschende Wendung.

