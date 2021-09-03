Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 29vom 03.09.2021
Folge 29: Nicht ohne meinen Sohn

45 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12

Eine Verkäuferin wird Opfer einer Reizgasattacke. Einem der Täter gelingt die Flucht. Ein dramatischer Einsatz für die Beamten beginnt, denn das Kind der überfallenen Frau befindet sich in Gefahr. - Ein junger Mann wurde offenbar zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Beamten erfahren bei ihrer Recherche von einem interaktiven Handyspiel. - Die Polizisten befreien eine Touristin, die in ihrem Pensionszimmer von einem Fremden attackiert und sexuell belästigt wurde.

