Auf Streife - Berlin

Gefilmt und gefesselt

SAT.1Staffel 3Folge 32
Gefilmt und gefesselt

Gefilmt und gefesseltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 32: Gefilmt und gefesselt

45 Min.Ab 12

Die Polizisten treffen auf einer alten Industrieanlage auf ein Mädchen. Plötzlich hören sie Schreie aus dem Gebäude und entdecken zwei Jungs, die einen Mann gefesselt haben - aber warum? - Einem kleinen Jungen wird von zwei Männern ein Lederball geklaut. Die Mutter informiert die Polizei und den Vater. Der Bub kann die Täter nicht genau beschreiben, aber die Polizisten haben bereits eine Spur.

