SAT.1Staffel 3Folge 33
45 Min.Ab 12

Die Polizei wird gerufen, weil ein kleiner Junge seiner Spielgefährtin die Haare abgeschnitten und gefärbt hat. Von den Eltern des Jungen ist nichts zu sehen. - Im Rahmen einer Küchenwaren-Party kommt im Haus Schmuck abhanden. Einzig die Tochter bemerkt es und wählt heimlich den Notruf. - Auf einem Parkplatz vor einer Bogensportanlage will ein Schütze mit gespanntem Bogen einen Jugendlichen davon abhalten, einen Kleinwagen weiter zu zertrümmern.

