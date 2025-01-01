Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Ärztin in Praxis angegriffen

SAT.1Staffel 3Folge 34
Ärztin in Praxis angegriffen

Ärztin in Praxis angegriffenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 34: Ärztin in Praxis angegriffen

44 Min.Ab 12

Die Polizei wird in eine Arztpraxis gerufen, wo ein Patient seine Hausärztin bedroht, da diese ihn nicht weiter behandeln will. Als die Beamten eintreffen, nimmt der durchgeknallte Patient gerade die Tochter der Ärztin als Geisel. - Die Polizei wird von einem Wachteam alarmiert, das offenbar in eine Falle gelockt wurde. Ein junger Security-Mann ist verletzt. Ein weiterer versucht zwei Angreifer in Schach zu halten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen