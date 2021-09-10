Fitter als die Polizei erlaubtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 36: Fitter als die Polizei erlaubt
45 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Prügelei in ein Fitnessstudio gerufen, weil in dem Spind einer Mitarbeiterin Drogen gefunden wurden. Die Spur führt aber zu einem Mitglied des Studios - der Mann verliert komplett die Nerven, als die Polizisten ihn befragen. - Der Wagen eines Mannes wurde beschmiert. Er verdächtigt seine Freundin, die von einem hilfsbereiten Punker und Augenzeugen verteidigt wird. Bald wird klar: Nicht nur das Auto, auch der Mann hat offenbar Dreck am Stecken.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1