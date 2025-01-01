Auf Streife - Berlin
Folge 37: Bambowle
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Bowling-Kneipe gerufen, in der ein Unbekannter mit Pfefferspray um sich gesprüht und mehrere Menschen verletzt hat. Während die Polizisten den Täter suchen, versucht jemand, Vorteile aus der Situation zu schlagen. - Die Polizisten greifen einen Zehnjährigen ohne Begleitung auf. Der Junge war auf dem Weg zum Wannsee und will auf keinen Fall nach Hause. Weil das die Beamten stutzig macht, statten sie den Eltern einen Besuch ab.
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1