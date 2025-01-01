Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 38
44 Min.Ab 12

Die Polizei wird zu einem Wohnungsbrand gerufen: Der Auslöser ist eine verkohlte Pizza. Zunächst wird vermutet, dass der Mieter alkoholisiert ist und womöglich im Rausch eingeschlafen ist. - Im Park sorgt ein nackter Mann für einen Einsatz. Er erklärt, dass er grundlos vom Vater seiner Freundin überfallen wurde. Der Vater allerdings behauptet, der Schüler hätte seine Tochter vergewaltigt. - Auf Streife treffen die Polizisten auf einen angetrunkenen Mann vor einem Tattoo-Studio.

