Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 1: Die Goldsuche beginnt
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die neue Saison der australischen Goldsucher beginnt mit einem traurigen Moment. Die Teams haben sich versammelt, um dem verstorbenen Veteran Neville Perry die letzte Ehre zu erweisen. Vor allem Brent leidet unter dem Verlust seines Freundes und begibt sich mit Ethan auf die Spuren der australischen Goldgräber-Geschichte - eine Reise, die er eigentlich mit Neville unternehmen wollte.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.