Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 4: Segensreiche Goldsuche
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Wanderers beginnen mit der Suche auf ihrem eigenen Pachtgrund, nachdem ihnen ein Ältester der dort beheimateten Aborigines in einer Zeremonie den Segen erteilt hat. Doch Probleme mit ihrem Bagger werfen das Team einmal mehr zurück. Jacqui und Andrew haben sich entschlossen, mit speziellen Detektoren unter Wasser nach Nuggets zu suchen. Schnell wird klar, dass sich die Investition für sie auszahlt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.