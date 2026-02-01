Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Umzug mit Hindernissen

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 15vom 18.02.2026
Umzug mit Hindernissen

Umzug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 15: Umzug mit Hindernissen

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Jacqui und Andrew sind unterwegs zu einem alten Fluss. Als der Motor streikt, gehen sie zu Fuß weiter. Der Weg ist weit, die Sonne brennt und Jacqui erleidet einen Schwächeanfall. Macht sich die riskante Suche bezahlt? Nach einer schlechten Saison mussten die Desert Diggers Mel und Alex ihr gesamtes Geld in einen neuen Lader stecken.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen