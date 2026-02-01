Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Feuer und Flamme
45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Jacqui und Andy müssen den tödlichen Flammen eines plötzlich ausgebrochenen Waldbrandes entkommen. Doch nachdem die Flammen erloschen sind, zeigen sich die guten Seiten des Infernos. Gras und Unterholz sind den Schwüngen ihrer Detektoren nicht mehr im Weg. Team Mackie steht vor einer schwierigen Entscheidung, nachdem Paul ein Angebot zum Verkauf des Pachtgrunds Phoenix Project erhalten hat.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Copyrights:© DCD Rights Ltd.