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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Zeit zu fliegen

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 9vom 11.02.2026
Zeit zu fliegen

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 9: Zeit zu fliegen

45 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Jacqui und Andy stoßen auf ein altes Camp früherer Goldsucher, doch offenbar kam ihnen schon jemand zuvor. Die "Wanderers" haben mit hartem Boden zu kämpfen, aber Kyle findet eine durchschlagende Lösung. Ethan bekommt ein verlockendes Job-Angebot und muss entscheiden, ob er die Partnerschaft mit Brent beendet.

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