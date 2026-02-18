Geheimnisvolle GoldkristalleJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 12: Geheimnisvolle Goldkristalle
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Brent Shannon hat das Tagebuch des verstorbenen Goldsuchers Neville geerbt. Dort ist ein Ort verzeichnet, an dem es Gold in seiner äußerst seltenen und wertvollen kristallinen Form geben soll. Gemeinsam mit seinem Sohn Cayden macht er sich auf die Suche. Die "Wanderers" werden unterdessen von einem mysteriösen Besucher behelligt. Ist ihr Gold noch sicher?
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.