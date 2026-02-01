Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Amortisierung leicht gemacht

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 16vom 25.02.2026
Amortisierung leicht gemacht

Amortisierung leicht gemachtJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 16: Amortisierung leicht gemacht

45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Brent und Cayden haben diesmal die besondere Aufgabe, Nevilles Söhne Nick und Jayden an schwerem Gerät einzuweisen. Die beiden hoffen auf die Genehmigung für German Gully, um dort die Arbeit ihres verstorbenen Vaters fortsetzen und seinen Traum am Leben erhalten zu können. Levi, Kyle und Bridget nähern sich nur schleppend ihrem Saisonziel und nun fällt auch noch der Bagger aus - ist ihre Saison damit beendet?

