Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 20: Sieg und Niederlagen
45 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Kurz vor Saisonende wird es spannend. Wer wird sein Ziel erreichen, wer hat sich mit großen Investitionen vielleicht verkalkuliert und welche Teams haben eine Zukunft? Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.