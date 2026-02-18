Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Verschollen im Busch

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 13vom 18.02.2026
Verschollen im Busch

Verschollen im BuschJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 13: Verschollen im Busch

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Mel und Alex überraschen nachts Diebe, die ihren Lader stehlen - und dann zu Schrott fahren. Rusty und Shane schmieden einen neuen Plan, nachdem ihre Goldquelle versiegt: Zurück zum Dry Blower. Jacqui und Andy suchen nach Andys Sohn Alex, der im Busch verschollen ist. Nachdem sie ihn finden, wendet sich sein anfängliches Pech zum Glücksfall des Jahres.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen