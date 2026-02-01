Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 11vom 18.02.2026
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Die Desert Diggers kommen auf ihrem Pachtgrund Fair Lady vom Regen in die Traufe. Für die Jahreszeit ungewöhnlich starker Regen verwandelt den Boden in ein Meer aus Schlamm. Mit ganz anderen Wasserproblemen haben Shane und Rusty zu kämpfen. Ihre Goldwaschrinne arbeitet nur mit kontinuierlicher Wasserversorgung. Und die ist in der Wüste von Western Australia nicht gesichert.

